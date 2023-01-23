『松田漁具店 プランクトン用ネット NO BR-500超極細 直径15cm 細目103μ深さ3cm 柄の長さ 30cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 13時 15分に出品され04月21日 13時 15分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
松田漁具店 プランクトン用ネット NO BR-500超極細 直径15cm 細目103μ深さ3cm 柄の長さ 30cm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7711円
70 入札履歴
終了
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