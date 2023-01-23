『Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-GC 2段タイプ 色はガーデンクリーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 34分に出品され03月04日 05時 34分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 木製 フラワースタンド66型2段タイプ

色はガーデンクリーム

外寸 長さ660mm 奥行き 各180mm

高さ 1段目180mm 2段目360mm

完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!

日本製

DIY・工具・ガーデン/ガーデン/鉢・プランター用品/フラワースタンド・園芸ラック