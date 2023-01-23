『CAA02-24 ヴィヴィアンウエストウッド 新品同様 ミニショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 16時 11分に出品され04月13日 16時 11分に終了予定です。即決価格は14,650円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チェーンショルダー



オーブ



チェック柄



【商品説明】

縦 約8㎝

横 約13㎝

厚さ 約5.5㎝



ショルダーストラップ 約58㎝~約103㎝



色…マルチカラー



素材…PVC



【状態ランク】

状態ランク…N



N…新品・未使用

S…未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

B…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い



【商品詳細】

中古品の為、写真・記載事項以外にも若干のダメージがある場合がございます。



・使用感が…なし

・マグネットの留まり…良好

・ベタ付き…なし

・臭い…特に気になる臭いなし

・外側表面、内側表面…特に目立つダメージなし

・四つ角、フチ周り…特に目立つダメージなし

・マグネット…カバーに保管によるキズあり(写真12枚目参照)

・ショルダーストラップ…特に目立つダメージなし

・フラップ内側…特に目立つダメージなし



※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、

あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。





【発送】

追跡番号補償発送致します。





【その他】

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【検索ワード】

ハイブランド 高級ブランド ヴィヴィアンウエストウッド VivienneWestwood ショルダーバッグ チェーン 鎖 バッグ チェック おしゃれ オシャレ お洒落



〔出品メモ〕

出品32000円（2024.10.22） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CAA02-24

ヴィヴィアンウエストウッド

新品同様

ミニショルダーバッグ