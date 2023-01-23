『ミニチュア 日立 ダンプカー EH5000AC-3 GOLD Version *1/87スケール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 30分に出品され03月04日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 日立建機株式会社許諾商品

機種：EH5000AC-3 ミニチュアモデル

縮尺：1/87

外箱サイズ：14 X 24.5 X 14 CM

重量：1.5kg

ボディカラー：ゴールド

原産国：中国

素材：ダイキャスト



<おすすめ>

誕生日、プレゼント、男の子、男子、男性、女の子、女子、女性、子供、人気、おしゃれ、ショベル、ユンボ、HITACHI、おもちゃ、マニア、建機、重機、機械、建設機械、油圧オタク、喜ぶ、公式、オフィシャル、純正、新品、先着順、レア物、限定品