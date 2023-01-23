『ミニチュア 日立 ダンプカー EH5000AC-3 GOLD Version *1/87スケール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 30分に出品され03月04日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
日立建機株式会社許諾商品
機種：EH5000AC-3 ミニチュアモデル
縮尺：1/87
外箱サイズ：14 X 24.5 X 14 CM
重量：1.5kg
ボディカラー：ゴールド
原産国：中国
素材：ダイキャスト
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落札価格7700円
408 入札履歴
終了
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