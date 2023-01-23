『Yodonami? 4.4mmバランス-2RCAオス TA-ZH1ES PHA-2Aヘッドホンアンプに対応 RCAケーブル (1m)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 02時 23分に出品され04月02日 02時 23分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Yodonami? 4.4mmバランス-2RCAオス TA-ZH1ES PHA-2Aヘッドホンアンプに対応 RCAケーブル (1m)
【商品説明】
・コネクタ：φ4.4バランス(5極)-2RCAオス；24K金メッキ接点による接触抵抗低減・経年劣化対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対応プレーヤー：NW-WM1Z NW-WM1A NW-ZX300A ウォークマン TA-ZH1ES PHA-2A ヘッドホンアンプ
・導体：高純度単結晶銅線OCC+銀メッキ；
・色：ブラック
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7700円
106 入札履歴
終了
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