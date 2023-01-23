『Polaroid Originals SX70 Color Triple Pack【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 11分に出品され03月11日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポラロイドSX70カメラ用カラーインスタントフィルム

1パック8枚入り

クラシックホワイトフレーム

現像時間：10〜15分 （カラー）

カメラ駆動用電池内蔵

パッケージ上には製造年月が打刻されており、使用期限は製造後おおむね1年です。

Polaroid Originals SX70 Color Triple Pack