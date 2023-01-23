『バッグインバッグ マザーズバッグ ブランド The Nappy Society ナッピーソサエティー バッグインバッグ Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 00時 04分に出品され03月06日 00時 04分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ナッピーソサエティーのバッグインバッグはママたちのお気に入りのデザイナーズバッグに機能性をプラスして、マザーズバッグに変身させます。

ママのお気に入りのトートバッグやハンドバッグのスタイルを妥協せずにママバッグとしても使い続けられるように開発されたバッグインバッグが注目され、世界中に広まりました。

ママたちからの「必要」と「欲しい」の両方の声に応える商品を作りだしています。

Ｍサイズのバッグインバッグは小型〜中型のトートバッグに適しています。中でもルイ ヴィトン ネヴァーフルMM、ゴヤール サンルイPM、 サンローラン トートE/W、ロンシャン ル プリアージュMなどに特にぴったりフィットします。



サイズ／重量：約横290×奥行120×高さ230mm／約392g

素材：本体→TPUコーティング加工の綿キャンバス 部品→銅、亜鉛合金

お手入れ方法：中性洗剤で手洗い、または固く絞った布で汚れを拭き取ってください

ブランド：The Nappy Society（ナッピーソサエティー）[オーストラリア]

生産国：中国

付属品：チェンジングマット（オムツ替えシート）、保管袋

※入荷時期により仕様が異なる場合がございます。

※ギフトラッピング可能【有料】