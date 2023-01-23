度付対応スポーツフレーム（ゴーグルタイプ）レンズ付【Champion（チャンピオン）CH93M フレームカラー全5色】伊達メガネ・近視・遠視・乱視【2025の人気アイテム】

商品情報

野球・サッカー・バスケットボール・バレーボール・ドッジボールに最適！日本学校保健会推奨用品に認定されているチャンピオンゴーグルタイプのスポーツメガネ。

また花粉防止や保護メガネ、ウイルス対策としてもご使用いただけます。

お買い上げソフトケースプレゼントキャンペーン実施中



オリジナルメガネ拭き付

仕様

【フレーム】素材：フロント/TR樹脂

フレームカラー全5色

1.ブラック 2.レッド 3.ブルー 4.クリスタルグレイ 5.カーボン



CH93M（小学校高学年〜中学生くらい）

適応身長：150〜180cm

サイズ：全体の横幅/約148mm（内寸138mm） 全体の縦幅/約46mm

レンズ横幅51mm、鼻幅17mm（メーカーカタログサイズ） レンズ縦幅：約34mm



【レンズ】

レンズ種類からご選択ください。

金額に変更が生じる場合はご注文確認後、金額修正をしてメールにてご案内いたします。



＊選択肢にご希望のPD（瞳孔間距離）、度数（乱視等）がない場合は、備考欄の度数入力フォームにご記載ください。



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