『度付対応スポーツフレーム（ゴーグルタイプ）レンズ付【Champion（チャンピオン）CH93M フレームカラー全5色】伊達メガネ・近視・遠視・乱視【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 33分に出品され03月18日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
野球・サッカー・バスケットボール・バレーボール・ドッジボールに最適！日本学校保健会推奨用品に認定されているチャンピオンゴーグルタイプのスポーツメガネ。
また花粉防止や保護メガネ、ウイルス対策としてもご使用いただけます。
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オリジナルメガネ拭き付
仕様
【フレーム】素材：フロント/TR樹脂
フレームカラー全5色
1.ブラック 2.レッド 3.ブルー 4.クリスタルグレイ 5.カーボン
CH93M（小学校高学年〜中学生くらい）
適応身長：150〜180cm
サイズ：全体の横幅/約148mm（内寸138mm） 全体の縦幅/約46mm
レンズ横幅51mm、鼻幅17mm（メーカーカタログサイズ） レンズ縦幅：約34mm
【レンズ】
レンズ種類からご選択ください。
金額に変更が生じる場合はご注文確認後、金額修正をしてメールにてご案内いたします。
＊選択肢にご希望のPD（瞳孔間距離）、度数（乱視等）がない場合は、備考欄の度数入力フォームにご記載ください。
検索ワード
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落札価格7700円
876 入札履歴
終了
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