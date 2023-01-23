『ウェーブスライダー ダイエットに！エクササイズに！ウエストシェイプ はぴねすくらぶ ハピネスくらぶ ハピネスクラブ テレビ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 29分に出品され03月26日 19時 29分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
送料：無料（別配送）
8の字ツイスト運動×8の字上下スライド運動で全身シェイプ！
（約）／幅39.5×奥行32.5×高さ13cm、4.1kg
ABS樹脂・PP・EVA
電源／AC100V（50/60Hz）
消費電力／60W
コード長さ／約2m
10分オートオフタイマー付
耐荷重／約100kg
取扱説明書（保証書付）
中国製もしくは、タイ製
※ペースメーカー等の体内植込型医療電子機器を使用している方や腰を治療中の方は、使用前に医師に相談してください。
懸垂 どこでもマッチョ PRO2 懸垂器具 懸垂バー ドア 懸垂マシン
¥ 7699
トーエイライト XYSTUS(ジスタス) ストレッチローラー900 H-7280 ブルー 直径15×長さ90cm
¥ 7693
温熱 EMS ネックケア リモコン付き 振動機能 リラクゼーション ヒートネック リラックス 低周波 肩 首 ヒーター付き
¥ 7686
トランポリン ジャンピングボード 子供用 家庭用 大人用 ダイエット 大人 フィットネス 誕生日 3歳 トレーニング プレゼント
¥ 7686
Micaco 骨盤 ストレッチ エアー ベルト ニッセン nissen
¥ 7686
ショップジャパン 健康ステッパー ナイスデイ(ブラック) Shop Japan NICEDAY NICE02KD 返品種別A
¥ 7686
ショップジャパン 健康ステッパー ナイスデイ(レッド) Shop Japan NICEDAY NICE01KD 返品種別A
¥ 7686
SunRuck SR-FB801-BK フィットネスバイク(ブラック) (SRFB801BK)
¥ 7686
SunRuck SR-FB801-BK フィットネスバイク(ブラック) (SRFB801BK)
¥ 7686
Speedy Barcodes 加重フラフープ
¥ 7686
エマーソン 電動インパクト&ジャッキアップ ハイブリッドレンチEM-244 AC100V 最大トルク300Nm 19/21mm薄口ソケット付 EMER
¥ 7685
e-chance/イーチャンス ジムフォーム アブスアラウンドプロ EMS腹筋ベルト S/M スタンダード
¥ 7685
自走式コンパクトルームウォーカー 室内にいても運動可能 ルームウォーカー 運動不足 足腰強化 折りたたみ収納可 代引不可
¥ 7685
e-chance/イーチャンス ジムフォーム アブスアラウンドプロ EMS腹筋ベルト S/M スタンダード
¥ 7685
Lyman Case Prep Multi Tool by Lyman 並行輸入
¥ 7680
アサヒ ストレッチングボード マルチSPキグ 40E1218
¥ 7679
ダンノ(DANNO) フィットネスロール(ブルー) D5571B
¥ 7679
トレードワン(TradeOne) おうちdeジャンプ トランポリン ピスタチオブラウン PBR Y0024 クッション リビングジャンプ エクササイズ おうち時間
¥ 7679
落札価格7700円
754 入札履歴
終了
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