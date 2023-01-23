『ウェーブスライダー ダイエットに！エクササイズに！ウエストシェイプ はぴねすくらぶ ハピネスくらぶ ハピネスクラブ テレビ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 29分に出品され03月26日 19時 29分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料：無料（別配送）

8の字ツイスト運動×8の字上下スライド運動で全身シェイプ！

（約）／幅39.5×奥行32.5×高さ13cm、4.1kg

ABS樹脂・PP・EVA

電源／AC100V（50/60Hz）

消費電力／60W

コード長さ／約2m

10分オートオフタイマー付

耐荷重／約100kg

取扱説明書（保証書付）

中国製もしくは、タイ製

※ペースメーカー等の体内植込型医療電子機器を使用している方や腰を治療中の方は、使用前に医師に相談してください。