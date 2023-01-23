『【中古】 Box Set Classical / サイモン・プレストン＆オックスフォード・クライスト・チャーチ大聖堂聖歌隊／ア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 13時 27分に出品され05月04日 13時 27分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 状態:可 / 状態詳細:未開封 / コメント:19枚組 / 発売日:2023年01月14日 / ジャンル:中古 クラシック / フォーマット:CD / 組み枚数:1 / レーベル:Decca *cl* / 発売国:Europe / 商品番号:4852118 / アーティストキーワード:Box Set Classical