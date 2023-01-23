『【中古】 Box Set Classical / サイモン・プレストン＆オックスフォード・クライスト・チャーチ大聖堂聖歌隊／ア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 13時 27分に出品され05月04日 13時 27分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
状態:可 / 状態詳細:未開封 / コメント:19枚組 / 発売日:2023年01月14日 / ジャンル:中古 クラシック / フォーマット:CD / 組み枚数:1 / レーベル:Decca *cl* / 発売国:Europe / 商品番号:4852118 / アーティストキーワード:Box Set Classical
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マントヴァーニ・オーケストラへの誘い CD5枚組 VFD-10221
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ジャン・マルティノン ドビュッシー:管弦楽曲全集＜タワーレコード限定＞ SACD Hybrid
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外山雄三 ベートーヴェン: 交響曲全集 CD
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内田光子 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲(全曲) ［3CD+2Blu-ray Disc］ CD
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ジョージ・セル ベートーヴェン: 交響曲全集 (2016年DSDリマスター) (SACDハイブリッド)＜完全生産限定盤＞ SACD Hybrid
¥ 7700
アンドレ・クリュイタンス ベートーヴェン: 交響曲全集＜タワーレコード限定＞ SACD Hybrid
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CD)全日本吹奏楽コンクール2021 中学校編 (KICG-3564)
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[国内盤CD]ホロヴィッツ・ショパン・コレクション ウラディミール・ホロヴィッツ[10枚組](2023/11/22発売)
¥ 7700
[国内盤CD]ベートーヴェン:交響曲全集 ネルソンス / VPO[5枚組]
¥ 7700
仏5discs CD Saint-Saens Conc. Piano 1 - 5， Conc. Violon， Conc. Violoncelle 3676612 /00550
¥ 7700
欧8discs CD BEETHOVEN， L. V. THE BUDAPEST STRING QUART 88697776782 Sony Classical /00230
¥ 7700
オーストリア12discs CD Bruckner Anton Bruckner Symphonies (Int?grale) 8501205 /01320
¥ 7700
4CD L.V. Beethoven; Friedrich Wuhrer Beethoven TAH704707 Tahra France 未開封 /00440
¥ 7700
4CD TELEMANN， G. P. Telemann Musique 2564687041 Teldec Classics Europe 未開封 /00440
¥ 7700
落札価格7700円
281 入札履歴
終了
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