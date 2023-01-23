『ショルダーバッグ バッグ Raffine ラフィネ / レザーサコッシュ 牛革ショルダーバッグ / SB-103【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 51分に出品され03月12日 07時 51分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:74502847
ショップ:ability，アビリティ
ブランド:Raffine，ラフィネ，ability，アビリティ
商品名:Raffine ラフィネ / レザーサコッシュ 牛革ショルダーバッグ / SB-103
カテゴリ:バッグ>ショルダーバッグ
ブランド品番:(i)SB-103
素材:牛革
原産国:バングラデシュ
カラー:ブラック系その他，ブラック×レッド，ブラック×ブルー，ブラウン系その他，ブラウン系その他2，ブラウン系その他3
サイズ:FREE
企画ID:1612751
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落札価格7700円
20 入札履歴
終了
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