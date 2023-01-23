『ショルダーバッグ バッグ Raffine ラフィネ / レザーサコッシュ 牛革ショルダーバッグ / SB-103【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 51分に出品され03月12日 07時 51分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:74502847

ショップ:ability，アビリティ

ブランド:Raffine，ラフィネ，ability，アビリティ

商品名:Raffine ラフィネ / レザーサコッシュ 牛革ショルダーバッグ / SB-103

カテゴリ:バッグ>ショルダーバッグ

ブランド品番:(i)SB-103

素材:牛革

原産国:バングラデシュ

カラー:ブラック系その他，ブラック×レッド，ブラック×ブルー，ブラウン系その他，ブラウン系その他2，ブラウン系その他3

サイズ:FREE

企画ID:1612751

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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Raffine

ラフィネ

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レザーサコッシュ

牛革ショルダーバッグ

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