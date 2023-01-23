ミニショルダーバッグ 縦型 メンズ レディース 馬革 本革 スマホポシェット 斜め掛け 肩がけ 首かけ ポーチ 超軽量 コンパクト フェス 日本製【お歳暮】

商品情報

【Butler Verner Sails】日本製/国産ポニープルアップミニショルダーバッグ/JA-2578



サイズ

(FREE)高さ:約18.5cm、横幅:約13.5cm、ショルダー:約63-114cm

※弊社基準の採寸法で記載しております。平置き採寸の為、多少のサイズ誤差はご了承下さい。

※下げ札等に記載の対応サイズはメーカー規定の為、実寸と異なる場合がございます。



カラー

ブラック / ブラウン / グリーン / レッド

※照明やモニター環境により、実物の色味と異なる場合がございます。



仕様

メイン:ジップ開閉

内側:オープンポケット×1



素材

馬革



産地

日本



【ご注意】

馬革は他の動物に比べ、傷などのダメージが多いのが特徴のひとつです。

これらのダメージをあえて活かし、革本来の風合いを大切にしています。

革の個性や特徴であることをご了承の上、ご購入頂きますようお願い致します。



メンズファッション rockymonroe/ロッキーモンロー