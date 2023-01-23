『最大28%★8/28限定 エース ビジネスバッグ ACE KABARENTO 就活対応ビジネスバッグ 2WAY PC リュック リクルートバッグ 就活バッグ A4 軽量 メンズ 10932【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 08分に出品され03月27日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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リクルート・就職活動に便利な、2WAYタイプのブリーフケースです。A4ファイルやノートPCの収納に対応し、底鋲付きで自立しやすい構造になっているなど、リクルートシーンでの使用にマッチした充実の機能性が魅力です。
素材
＜表地＞
ポリエステル300dnオックスPVC加工
サイズ(mm)
＜本体＞
幅 約 410、高さ 約 300、マチ 約 90
＜ハンドル＞
高さ 約 85
＜リュックストラップ＞
長さ 約 540〜940×幅 約 20〜65
※サイズは当店計測サイズとなります。
商品により、若干の個体差が生じます。
重さ(g)
約 700
容量(L)
12
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落札価格7700円
170 入札履歴
終了
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