『最大28%★8/28限定 エース ビジネスバッグ ACE KABARENTO 就活対応ビジネスバッグ 2WAY PC リュック リクルートバッグ 就活バッグ A4 軽量 メンズ 10932【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 08分に出品され03月27日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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リクルート・就職活動に便利な、2WAYタイプのブリーフケースです。A4ファイルやノートPCの収納に対応し、底鋲付きで自立しやすい構造になっているなど、リクルートシーンでの使用にマッチした充実の機能性が魅力です。



素材

＜表地＞

ポリエステル300dnオックスPVC加工



サイズ(mm)

＜本体＞

幅 約 410、高さ 約 300、マチ 約 90



＜ハンドル＞

高さ 約 85



＜リュックストラップ＞

長さ 約 540〜940×幅 約 20〜65



※サイズは当店計測サイズとなります。

商品により、若干の個体差が生じます。



重さ(g)

約 700



容量(L)

12



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カテゴリ ファッション

メンズファッション

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