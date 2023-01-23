『Velbon（ベルボン） ファミリー三脚 5段 EX-650 II＋スマートフォンホルダー EX-650-2H 4907990500526 全高207cm ハイポジション三脚【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 06時 24分に出品され03月11日 06時 24分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 後方から頭上越しに撮影ができる、全高2mのハイポジション三脚。



【商品仕様】

全高（EV含む）:2070mm

全高（EV含まず）:1800mm

EVスライド量:270mm

最低高:525mm（ローポジション不可）

縮長:555mm

段数／脚径:5段、26／23／20／17／14mm

質量:1810g

推奨積載質量:3kg（脚最大荷重5kg）

雲台:一体型（外れません）

クイックシュー:QB-46

水準器:丸型水準器

EV方式:ギヤ式

三段開脚:不可

脚ロック方式:レバーロック式

脚パイプ:EXパイプ

石突:ゴム石突

付属品:三脚ケース、Bluetoothリモコン（動作確認用電池付き）、スマホホルダー

リモコン:電波規格 Bluetooth 4.0

電波周波数 2.4GHz

電波到達範囲 半径約10m※障害物が無い場合

使用可能回数 約8千回※満充電時

連続待機時間 約6ヶ月※満充電時使用電池 CR1220

スマホホルダー:サイズ：74mm×37mm×25mm

重さ：35g

三脚取付ネジ穴 底面・背面ともにUNC1/4（細ネジ）

対応スマホサイズ幅：56〜80mm、厚み10mm以内