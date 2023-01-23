『トウス TOUS ペンダント Sweet Dolls くま ピンクゴールドコーティング 12mm レディース スペインブランド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 31分に出品され04月20日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トウス TOUS ペンダント Sweet Dolls くま ピンクゴールドコーティング 12mm レディース スペインブランド



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ トウス

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