『マット フロアマット テント インナーマット フロア 床 シート 敷物 保温 260×260cm キャンプマット レジャーシート M5-MGKPJ00234【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 09時 34分に出品され03月10日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドームテントのインナー用マットです。

地面の凹凸を和らげ、冷気も緩和します。



製品サイズ

約260cm×260cm×厚さ7mm

収納サイズ：約外径35×長さ68cm

重量

約2.1kg

材料

カバー：ナイロン、内部：発泡ポリウレタン

生産国

中国

キーワード

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