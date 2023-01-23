『マット フロアマット テント インナーマット フロア 床 シート 敷物 保温 260×260cm キャンプマット レジャーシート M5-MGKPJ00234【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 09時 34分に出品され03月10日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドームテントのインナー用マットです。
地面の凹凸を和らげ、冷気も緩和します。
製品サイズ
約260cm×260cm×厚さ7mm
収納サイズ：約外径35×長さ68cm
重量
約2.1kg
材料
カバー：ナイロン、内部：発泡ポリウレタン
生産国
中国
キーワード
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落札価格7693円
56 入札履歴
終了
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