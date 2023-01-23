『ファイナルファンタジーVII リメイク バムバッグ ＜神羅カンパニー＞【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 11時 41分に出品され04月15日 11時 41分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 「商品情報」商品紹介



ファイナルファンタジーVII リメイクより神羅カンパニーのデザインのバムバッグが登場！



安全警告



なし「主な仕様」1997， 2020 SQUARE ENIX CO.， LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION:1997 YOSHITAKA AMANO

本体サイズ：約W240mmｘD45mmｘH160mm