『【SERGE LUTENS】 セルジュ ルタンス LA FILLE DE BERLIN ラフィーユドゥベルラン EDP 100ml 香水 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 49分に出品され03月22日 12時 49分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
使用方法：
1、Serge Lutens La Religieuse香水を使用する前に、肌を清潔にし、保湿クリームなどで肌を整えます。
2、ボトルを軽く振ってから、香水をポンプで手首や耳の後ろ、首筋などのパルスポイントに直接噴霧します。
3、香りをより長持ちさせるために、衣服や髪にも香水を噴霧することができます。
保管方法：
1、Serge Lutens La Religieuse香水は、直射日光や高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。
2、香水が長期間放置された場合、香りが劣化することがあります。使用する前に香りを確認し、変色や異臭がある場合は使用を避けてください。
3、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管してください。
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落札価格7686円
805 入札履歴
終了
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