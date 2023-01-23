『ナチュラルバランス スイート ポテト＆ フィッシュ 5.44kg ドッグフード【 セット割クーポン対象♪】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 05時 24分に出品され03月24日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【もちろん！セット割クーポン対象】
-:- 組み合わせは自由 -:-
2袋以上同時にカートへ入れて頂くと各クーポン適用となります。
アレルギーに配慮したフードです。蛋白質にはサーモンとさつまいもを使用。仔犬から老犬まで全年齢対応ドッグフード。
L.I.D. Limited Ingredient Diets
Grain Free Salmon & Sweet Potato Recipe
カロリー代謝可能エネルギー3450kcal/kg
タンパク質以上24% 脂肪以上10% 繊維以下4.5% 水分以下10.0%
オメガ3脂肪酸0.5% オメガ6脂肪酸1.5%
賞味期限(開封前)：袋に記載/開封後1ヶ月 原産国：MADE IN USA
※お届商品のパッケージ及び成分はリニューアル等により表示写真及び表記内容と異なる場合がございます。
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落札価格7686円
518 入札履歴
終了
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