ナチュラルバランス スイート ポテト＆ フィッシュ 5.44kg ドッグフード【 セット割クーポン対象♪】【新年の贈り物】

商品情報

【もちろん！セット割クーポン対象】

-:- 組み合わせは自由 -:-

2袋以上同時にカートへ入れて頂くと各クーポン適用となります。



アレルギーに配慮したフードです。蛋白質にはサーモンとさつまいもを使用。仔犬から老犬まで全年齢対応ドッグフード。

L.I.D. Limited Ingredient Diets

Grain Free Salmon & Sweet Potato Recipe



カロリー代謝可能エネルギー3450kcal/kg

タンパク質以上24% 脂肪以上10% 繊維以下4.5% 水分以下10.0%

オメガ3脂肪酸0.5% オメガ6脂肪酸1.5%



賞味期限(開封前)：袋に記載/開封後1ヶ月 原産国：MADE IN USA

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