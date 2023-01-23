『SEED 「2箱セット」ワンデー ピュア うるおいプラス (BC8.8/PWR-10.00/DIA14.2)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 09時 34分に出品され03月10日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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デイリーズ トータルワン 90枚入 1箱 要処方箋 乾かない うるおい 生感覚 レンズ Total1 送料無料 生レンズ アルコン
¥ 7679
シード 2ウィークピュア うるおいプラス 6枚入り×6箱 2週間使い捨て コンタクトレンズ SEED 2week
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コンタクトレンズ 2week 2ウィーク エアオプティクスアクア 6枚入り 4箱 ネコポス発送 送料無料
¥ 7672
コンタクトレンズ クーパービジョン マイデイ 4箱 クーパー 1day 1日交換
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デイリーズ トータルワン マルチフォーカル 2箱 (1箱30枚) 日本アルコン 1day コンタクトレンズ ワンデー 生感覚レンズ 遠近両用 1日使い捨て 送料無料 ONE DAY
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SEED ワンデーピュアマルチステージ 遠近両用 32枚入り 4箱 シード 1day Pure コンタクトレンズ Multistage one day
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2ウィークアキュビュー 4箱セット ( コンタクトレンズ コンタクト 2週間使い捨て 2ウィーク 2week ジョンソン 近視)
¥ 7669
アキュビューオアシス 4箱セット ( コンタクトレンズ コンタクト 2週間使い捨て 2ウィーク 2week ジョンソン 近視)
¥ 7669
※処方箋必須※ クーパービジョン ワンデーアクエア 30枚入 6箱 1日使い捨て 1day ソフトコンタクトレンズ
¥ 7665
エア オプティクス アクア 6枚入×6箱 ／送料無料 ／メール便
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シード ワンデーピュア ビューサポート 6箱 SEED 1dayPure View Support 1日使い捨て コンタクトレンズ 送料無料
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カラコン 2week 度あり 度なし カラーコンタクト エンジェルアイズ2ウィークUVM 6枚入 4箱│アキュビュー ディファイン 代替えに
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メダリストプラス 6箱(1箱6枚入)メーカー直送 送料無料 代引不可 2週間使い捨て コンタクトレンズ 2ウィーク medalist ボシュロム メダリスト
¥ 7637
落札価格7686円
103 入札履歴
終了
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