新品 (おまけ付)FUTURE / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE (3枚組CD+4枚組DVD) RZCD86589-SK【お歳暮】

商品情報

<収録予定曲>

[DISC-1:CD]

三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

・RAINBOW

・HAPPY

・BRIGHT

・J.S.B. LOVE

・J.S.B. DREAM

・J.S.B. HAPPINESS

・蛍

・恋と愛

・Welcome to TOKYO

・FUTURE



[DISC-2:CD]

RYUJI IMAICHI

・ONE DAY

・Angel

・Thank you

・Alter Ego

・SHINING / RYUJI IMAICHI feat. Ne-Yo

・LOVE HURTS / RYUJI IMAICHI feat. Brian McKnight



[DISC-3:CD]

HIROOMI TOSAKA

・INTRO ?CLAIR DE LUNE?

・WASTED LOVE

・DIAMOND SUNSET

・LUXE

・Smile Moon Night

・END of LINE

・HEY feat. Afrojack



[DISC-4:DVD ]

三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

・Welcome to TOKYO - Music Video -

・HAPPY - Music Video -

・J.S.B. DREAM - Music Video -

・J.S.B. LOVE - Music Video -

・J.S.B. HAPPINESS - Music Video -

・恋と愛 - Music Video -

・RAINBOW - Music Video-



[DISC-5:DVD ]

RYUJI IMAICHI

・ONE DAY - Music Video -

・Angel - Music Video -

・Thank you - Music Video -



[DISC-6:DVD ]

HIROOMI TOSAKA

・WASTED LOVE - Music Video -

・DIAMOND SUNSET - Music Video -

・LUXE - Music Vide