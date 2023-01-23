『新品 (おまけ付)FUTURE / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE (3枚組CD+4枚組DVD) RZCD86589-SK【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 11時 30分に出品され04月21日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,685円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜収録予定曲＞
[DISC-1:CD]
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
・RAINBOW
・HAPPY
・BRIGHT
・J.S.B. LOVE
・J.S.B. DREAM
・J.S.B. HAPPINESS
・蛍
・恋と愛
・Welcome to TOKYO
・FUTURE
[DISC-2:CD]
RYUJI IMAICHI
・ONE DAY
・Angel
・Thank you
・Alter Ego
・SHINING / RYUJI IMAICHI feat. Ne-Yo
・LOVE HURTS / RYUJI IMAICHI feat. Brian McKnight
[DISC-3:CD]
HIROOMI TOSAKA
・INTRO ?CLAIR DE LUNE?
・WASTED LOVE
・DIAMOND SUNSET
・LUXE
・Smile Moon Night
・END of LINE
・HEY feat. Afrojack
[DISC-4:DVD ]
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
・Welcome to TOKYO - Music Video -
・HAPPY - Music Video -
・J.S.B. DREAM - Music Video -
・J.S.B. LOVE - Music Video -
・J.S.B. HAPPINESS - Music Video -
・恋と愛 - Music Video -
・RAINBOW - Music Video-
[DISC-5:DVD ]
RYUJI IMAICHI
・ONE DAY - Music Video -
・Angel - Music Video -
・Thank you - Music Video -
[DISC-6:DVD ]
HIROOMI TOSAKA
・WASTED LOVE - Music Video -
・DIAMOND SUNSET - Music Video -
・LUXE - Music Vide
新品 (おまけ付)FUTURE / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE (3枚組CD+4枚組DVD) RZCD86589-SK
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落札価格7685円
863 入札履歴
終了
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