『[ハイドロテック] ウォーキングシューズ ウォーキング HYDR 6301 メンズ チョコ(ダークブラウン) 26.5 cm 4E【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 19分に出品され03月29日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,684円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ソールの厚さ:2cm

重さ:420g (片足/26cm)