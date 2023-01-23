『モダンアート (Modern Art) ボードゲーム【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 00時 37分に出品され03月16日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モダンアート (Modern Art) ボードゲーム
【商品説明】
・ボードゲーム モダンアート 2017年版
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 25.50 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
630 入札履歴
終了
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