『ヴィヴィアン パーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 07分に出品され04月16日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に西武渋谷店で購入しました。

着用回数も少なくクローゼットに眠ったままになっていたため出品します。



生地は薄めなのでこれからの秋シーズンに着用しやすいかと思います。



あくまで中古品であることをご理解のうえ、購入お願いします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヴィヴィアン パーカー