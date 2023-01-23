『ADDICTION （アディクション）ザ リップスティック サテン_3.8gリップスティック (003 Let’s Dance)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 01分に出品され03月25日 10時 01分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ADDICTION （アディクション）ザ リップスティック サテン_3.8gリップスティック (003 Let’s Dance)



【商品説明】

・8種のオーガニック植物由来成分配合。無香料。

・全9色

・繊細なパールが唇に密着し、まるでサテンのヴェールをかけたような美しい光沢を与えます。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。