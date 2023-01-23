『HRS 突っ張り式 プランターラック フラワースタンド 室内プランター棚 室内花台 吊り下げ植物 観葉植物置き台 鉢スタンド 鉢置台 伸縮可能【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 13時 29分に出品され05月02日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 横幅157~270*高さ230~290cm

・・Size:横幅157~270*高さ230~290cm

・材質：ステンレス巻きパイプ ABS樹脂 PP樹脂

・サイズ：(約)横幅157~270cm 高さ230~290cm

・耐荷重：(約)プランター受け一つあたり4kg、横伸縮パイプ10kgまで

・植物に触れたり、花の香りをかぐだけで元気をもらったり、心が軽くなることはありませんか？お部屋の上の空間にもおしゃれ＆しっかりと設置できる突っ張りプランターラックです。部屋の中にも“大自然”を感じられる、緑色には心身のバランスを整え、リラックスさせる効果があります。

・本製品は床から天井まで突っ張り式、伸縮可能で高さが調節でき、いろいろな場所に対応できます。本製品は工具が要らずに簡単に組立することができます、壁に穴開けが不要です。