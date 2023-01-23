『HRS 突っ張り式 プランターラック フラワースタンド 室内プランター棚 室内花台 吊り下げ植物 観葉植物置き台 鉢スタンド 鉢置台 伸縮可能【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 13時 29分に出品され05月02日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 横幅157~270*高さ230~290cm
・・Size:横幅157~270*高さ230~290cm
・材質：ステンレス巻きパイプ ABS樹脂 PP樹脂
・サイズ：(約)横幅157~270cm 高さ230~290cm
・耐荷重：(約)プランター受け一つあたり4kg、横伸縮パイプ10kgまで
・植物に触れたり、花の香りをかぐだけで元気をもらったり、心が軽くなることはありませんか？お部屋の上の空間にもおしゃれ＆しっかりと設置できる突っ張りプランターラックです。部屋の中にも“大自然”を感じられる、緑色には心身のバランスを整え、リラックスさせる効果があります。
・本製品は床から天井まで突っ張り式、伸縮可能で高さが調節でき、いろいろな場所に対応できます。本製品は工具が要らずに簡単に組立することができます、壁に穴開けが不要です。
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ 園芸ラック
¥ 7676
木製シューズラック フラワースタンド 植物棚 盆栽棚 園芸ラック フラワースタンド ガーデンラック 屋外 室内 おしゃれ 花台 玄関先 シンプル
¥ 7675
タカショー(Takasho) 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S
¥ 7675
グリーンライフ(GREEN LIFE) 折りたたみフラワースタンド温室 2段 ブラック OBO-80
¥ 7669
山善 SP プランター スタンド 7号鉢まで対応 高さ80cm 根腐れ対策 害虫対策 植木鉢 フラワースタンド おしゃれ
¥ 7667
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はUB アンバーブラウン WSF902-UB
¥ 7666
フラワースタンド プランタースタンド 花台 鉢 ガーデンラック 植木台 バルコニー ガーデンラック 園芸 植木鉢台 ラック ベランダ 棚 シェルフ フラワーラック
¥ 7665
ポッシュリビング アーバンプランツポット マーブル セサミ×レモン Φ38×H39.5cm 81063
¥ 7665
木製シューズラック フラワースタンド 2階段 フラワースタンド ガーデンラック 植物棚 盆栽棚 園芸ラック 屋外 室内 おしゃれ 花台 玄関先 シンプル
¥ 7657
フラワースタンド 天然竹製 ガーデンラック 3段 幅70cm ハンギング 吊り下げ フラワーラック 園芸ラック 植物棚
¥ 7657
プラントスタンド 植物ラック 園芸ラック フラワーホルダーラック ノルディックスタイルライトラグジュアリーガーデンデコレーションディスプレイアイアンプラン
¥ 7656
フラワースタンド アイアン ガーデニング 棚 鉢植え/観葉植物/盆栽 プランタースタンド ベランダ/玄関/室内 ガーデンラック 花台 鉄製 全色 おしゃれ
¥ 7655
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-GB 2段タイプ 色はガーデンブルー
¥ 7654
木製シューズラック フラワースタンド 植物棚 盆栽棚 園芸ラック フラワースタンド ガーデンラック 屋外 室内 おしゃれ 花台 玄関先 シンプル
¥ 7648
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-UB 2段タイプ 色はアンバーブラウン
¥ 7646
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-UB 2段タイプ 色はアンバーブラウン
¥ 7646
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-UB 2段タイプ 色はアンバーブラウン
¥ 7646
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-UB 2段タイプ 色はアンバーブラウン
¥ 7646
落札価格7677円
822 入札履歴
終了
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