『Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer プローセルアイピース PL10mm 接眼レンズ 492369【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 10時 39分に出品され04月24日 10時 39分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer プローセルアイピース PL10mm 接眼レンズ 492369
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 7.10 cm
奥行 : 12.60 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7676円
323 入札履歴
終了
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