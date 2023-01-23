『Galahad様専用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 39分に出品され04月01日 06時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゴールデンデンデン虫

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観賞用として飾っていたため、多少のホコリがついてるかもしれませんが、発送時は綺麗に清掃した上で発送させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い