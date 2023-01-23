『KIYOHARA Craft Gallery UVクラフトレジン液 55g 5本セット UVR55G-5S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 26分に出品され03月12日 02時 26分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KIYOHARA Craft Gallery UVクラフトレジン液 55g 5本セット UVR55G-5S
【商品説明】
・ロングセラーの紫外線硬化樹脂液55gのお得な5本セットです。作品のコーティングや、表面がぷっくりとしてツヤのある作品を作りたい際におすすめです。
・内容量:約55g×5本入り
・生産国:日本
・硬化の際はスーパーレジンUVクリスタルランプ(36W 品番:UVL)またはLED&UVランプ コンパクト(品番:LEDC)の使用をおすすめしております。
・素材・成分:特殊アクリレート樹脂
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7665円
118 入札履歴
終了
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