『ixo models 1/18 (18RMC050B) Skoda Fabia R5 #32 Rally Catalunya 2018 k.Rovanpera【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 11時 39分に出品され03月16日 11時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー: ixo models
スケール: 1：18
商品名: Skoda Fabia R5 #32 Rally Catalunya 2018
ドライバー：K.Rovanpera
品番: 18RMC050B
材質：ダイキャスト
ixo models 1/18 (18RMC028A) FIAT 131 Abarth #4 Rally Portugal 1978
¥ 8470
ixo models 1/18 (18RMC025B) AUDI SPORT Quattro S1 #6 Rally Monte-Carlo 1986
¥ 8470
ixo models 1/18 (18RMC022) PEUGEOT 205 T16 #8 Rallye Monte Carlo 1985
¥ 8470
ixo models 1/18 (18RMC021) Peugeot 205 T16 #6 Rallye Monte Carlo 1985
¥ 8470
ixo models 1/18 (18RMC009) FIAT 131 Abarth #2 Rally Monte Carlo 1978
¥ 8470
ixo models 1/18 (18RMC008) Porsche 911 SC #6 Rally Monte Carlo 1982
¥ 8470
トミカ KWAM0-34012 NISMO ライトアップシアター ※日産特注・ミニカーは付属しません
¥ 8470
ブルックリン 1/43 フォード エスクワイア エステート 1956 ベージュ 完成品ミニカー LDM20
¥ 8470
【絶版品】トミカギフト 日通のペリカン便トラックセット
¥ 8470
TLヴィンテージ NEO いすゞエルガ 三重交通
¥ 8470
TLヴィンテージ NEO 日野 ブルーリボン 東急バス
¥ 8470
【絶版品】エブロ 1/43 日産 リーフ NISMO RC カーボン Sheke down test【NISMO FESTIVAL 2011 FUJI SPEEDWAY 12.04】
¥ 8470
トミカプレミアム 08 日産 シルビア
¥ 8470
【特価品】京商 1/18 フィアット 131 アバルト ラリー No.11 1980 WRC ラリー・ サンレモ 完成品ミニカー KS08376C【在庫品】
¥ 8470
TOMYTEC トミカリミテッドヴィンテージネオ LV-N249c スバル サンバー ディアス クラシック 94年式 (セピア/白)
¥ 8470
新品 LV-N245b トミカリミテッドヴィンテージNEO 1/64 いすゞ エルガ 三重交通 321347
¥ 8470
フェラーリF-1 ミニカー SF70-H #5 ヴェッテル ブラーゴ 1/18 ミニカー フェラーリ シグネチャー burago レッド ミニカー モデルカー プレゼント 200-444
¥ 8470
ixo models 1/18 (18RMC069B) Toyota Celica Gt - Four St165 #7 Rally San Remo 1990
¥ 8470
落札価格8470円
648 入札履歴
終了
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