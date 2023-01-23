『ixo models 1/18 (18RMC050B) Skoda Fabia R5 #32 Rally Catalunya 2018 k.Rovanpera【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 11時 39分に出品され03月16日 11時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー: ixo models

スケール: 1：18

商品名: Skoda Fabia R5 #32 Rally Catalunya 2018

ドライバー：K.Rovanpera

品番: 18RMC050B

材質：ダイキャスト

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ ixo

models

1/18

(18RMC050B)

Skoda

Fabia

R5

#32

Rally

Catalunya

2018

k.Rovanpera