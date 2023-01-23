『StarTech.com 10ポート USB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭(2ポート x 1.5A) ST103008U2C【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 15時 42分に出品され03月26日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com 10ポート USB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭(2ポート x 1.5A) ST103008U2C
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 19.10 cm
奥行 : 29.10 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7657円
283 入札履歴
終了
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