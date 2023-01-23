『XANAX(ザナックス) 野球 バックック トラスト 38L 高校野球 チーム 54×35×24CM BA-G900 ネイビー×ホワイト 5【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 42分に出品され04月23日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

XANAX(ザナックス) 野球 バックック トラスト 38L 高校野球 チーム 54×35×24CM BA-G900 ネイビー×ホワイト 5



【商品説明】

・容量:約38L

・素材:合成皮革×ポリエステル



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。