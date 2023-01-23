『プランツネット(Plants Net) 多肉植物 多肉植物 2号 T0105109 40入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 40分に出品され03月25日 10時 40分に終了予定です。即決価格は7,656円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プランツネット(Plants Net) 多肉植物 多肉植物 2号 T0105109 40入



【商品説明】

・※植物の為、沖縄・一部離島地域には発送できません。ご了承ください。

・製造国:日本



【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。