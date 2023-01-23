『リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波時計 アナログ 連続秒針 温度 湿度 カレンダー 自動ライト 茶 Φ34x5.3cm フィットウェーブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 11時 17分に出品され05月03日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,653円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波時計 アナログ 連続秒針 温度 湿度 カレンダー 自動ライト 茶 Φ34x5.3cm フィットウェーブ



【商品説明】

・サイズ:Φ34x5.3cm

・ムーブメント:電波時計

・ライト:暗所自動点灯

・使用電源：アルカリ単3形×6本(別売)

・温度表示:-9.9~49.9

・湿度表示:20~80%

・秒針:連続秒針(静かな秒針)

・素材・材料:プラスチック



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 39.20 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。