『リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波時計 アナログ 連続秒針 温度 湿度 カレンダー 自動ライト 茶 Φ34x5.3cm フィットウェーブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 11時 17分に出品され05月03日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,653円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波時計 アナログ 連続秒針 温度 湿度 カレンダー 自動ライト 茶 Φ34x5.3cm フィットウェーブ
【商品説明】
・サイズ:Φ34x5.3cm
・ムーブメント:電波時計
・ライト:暗所自動点灯
・使用電源：アルカリ単3形×6本(別売)
・温度表示:-9.9~49.9
・湿度表示:20~80%
・秒針:連続秒針(静かな秒針)
・素材・材料:プラスチック
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 38.40 cm
奥行 : 39.20 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7653円
531 入札履歴
終了
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