『Boruto: Naruto Next Generations Set 4 Blu-ray 並行輸入 並行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 13時 44分に出品され03月05日 13時 44分に終了予定です。即決価格は7,652円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Boruto: Naruto Next Generations Set 4 contains anime episodes 40-52 directed by Noriyuki Abe from Studio Pierrot. Mission time! Boruto and Team 7s simple mission becomes a lot more complicated when it turns into a kidnapping case! Shikadai and his team find themselves embroiled in the affairs of the mysterious Byakuya Gang. What are the goals of these masked marauders Are they just crooks or something more Then the all-girl team led by Hanabi gets into a hairy situation. Never a dull day in the
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落札価格7652円
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