『TERRA-MENTテラメント DropRound34 ダークグレー 910-245-811【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 22時 45分に出品され05月03日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,645円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TERRA-MENTテラメント DropRound34 ダークグレー 910-245-811
【商品説明】
・口径:29cm
・容量:約21リットル
・対応鉢:8号
・製造国:中国
X00NIHO7KQ
【サイズ】
高さ : 39.00 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 6.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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165 入札履歴
終了
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