『フドーねまきB スリーシーズン パープル S 106832 / おしゃれ 便利 使いやすい 可愛い おすすめ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 02時 16分に出品され03月31日 02時 16分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき。アイデアホックが表から見えないデザインを採用しています。縫い目が丈夫で、洗濯にも強い折り伏せ縫い。首元から右足首にかけて開き、股部分も開閉可能です。(※フドーねまきは、おむつ・おむつカバーを使用して着用することを想定しています。) 生産国:フィリピン 素材・材質:ポリエステル65%、綿35% 商品サイズ:身長:140~155cm、胸囲:80~88cm、ヒップ:82~90cm 仕様:スリーシーズン対応
徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左S /右3L 7030 1 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
¥ 7627
徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左S /右L 7030 1足 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左M /右L 7030 1足 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左L /右LL 7030 1 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左5L/右M 7030 1足 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左5L/右LL 7030 1 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左5L/右L 7030 1足 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左5L/右4L 7030 1 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左4L/右3L 7030 1 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左3L/右M 7030 1足 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 黒 左3L/右5L 7030 1 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 紫 左S /右3L 7030 1 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 紫 左M /右S 7030 1足 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E 紫 左M /右3L 7030 1 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E ワイン 左3L/右M 7030 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E ワイン 左S /右LL 7030 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E ワイン 左LL/右3L 7030 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
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徳武産業 ケアフル3 ７E ワイン 左L /右M 7030 7030 ウェルファンカタログ ウェルファンコード：201304（直送品）
¥ 7627
落札価格7644円
963 入札履歴
終了
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