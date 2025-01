黄色の ＷＯＲＬＤＥＡＧＬＥ ＳＳＣＣ０１?７ セルフスタンドクラブケース フード＆大型ポケット付 黄色【お歳暮】

商品情報

ゴルフ クラブケース

【商品名】

WORLD EAGLE SSCC01-7 セルフスタンドクラブケース イエロー 初心者



【商品説明】

・Hood cover and shoulder strap included

・Includes a clip for a name tag and glove holder, 2 pockets

・Material: Nylon + PU; Weight: 34.6 oz (980 g) (when hood is not attached)

・Size: H 31.5 x W 5.1 x D 3.9 inches (80 x 13 x 10 cm) With hood: H 50.4 inches (128 cm) Fits a 46 inch driver

・Stand Included (wit



【サイズ】

高さ : 19.60 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 87.40 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。