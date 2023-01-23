『黄色の ＷＯＲＬＤＥＡＧＬＥ ＳＳＣＣ０１?７ セルフスタンドクラブケース フード＆大型ポケット付 黄色【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 11時 16分に出品され03月31日 11時 16分に終了予定です。即決価格は7,637円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフ クラブケース
【商品名】
WORLD EAGLE SSCC01-7 セルフスタンドクラブケース イエロー 初心者
【商品説明】
・Hood cover and shoulder strap included
・Includes a clip for a name tag and glove holder， 2 pockets
・Material: Nylon + PU; Weight: 34.6 oz (980 g) (when hood is not attached)
・Size: H 31.5 x W 5.1 x D 3.9 inches (80 x 13 x 10 cm) With hood: H 50.4 inches (128 cm) Fits a 46 inch driver
・Stand Included (wit
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 87.40 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7637円
635 入札履歴
終了
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