『ONE PIECE Log Collection”PUDDING” [DVD]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 01分に出品され03月09日 19時 01分に終了予定です。即決価格は7,633円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD アニメテレビアニメ 発売日:2020/08/28 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2020/03/09 田中真弓 ワンピースログコレクションプディング ONE PIECE 東映アニメーション制作作品 アニメONE PIECE／ワンピースシリーズ ONE PIECE Log Collection 6202203180532 アニメーション 特典:「ONE PIECE Log collection ホールケーキアイランド編突入記念キャンペーン」応募用シリアルコード（期限有）（初回生産分のみ特典）／特製スリーブ仕様／解説ブックレット 解説:海賊王を目指す少年ルフィとその仲間たちの冒険の物語を描いた、尾田栄一郎原作のアクション・アドベンチャー!舞台はホールケーキアイランドへ突入!四皇ビッグ・マム、ジェルマ66、そして麦わらの一味が激突!?政略結婚に利用されるサンジをルフィたちは救い出せるか!?“ひとつなぎの大秘宝”を巡る海洋冒険ロマン!第821〜839話収録。