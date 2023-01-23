『ケーツー K2 アセント80 ヨーロッパモデル I210203301 ブラック/グリーン メンズ インラインスケート スポーツ トレーニング フィットネス アクティブスポーツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 14時 43分に出品され04月18日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,632円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 衝撃吸収に優れたフレームと、快適なフィット感に固定力をプラスしたカフは、エントリーユーザーに最適。

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