『指輪 レディース リング ゴールデン イエロー ジルコニア イエローゴールド 加工 CZ プレゼント 女性 ブランド【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 19時 34分に出品され04月19日 19時 34分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ジルコニアを贅沢に使った小粒のリング。



0.43カラット ゴールデン イエロー ジルコニア (6mm x 4mm)

総カラット数：0.43カラット (合計 1粒)

金属の素材：シルバー イエローゴールドコーティング 刻印入り

付属品：ジュエリーボックス・品質保証カード・手さげバッグ



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