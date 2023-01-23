『【薬局製造販売医薬品】(株式会社皇漢堂薬局) 【潤腸湯（じゅんちょうとう）煎じ漢方薬】30日分【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 18時 52分に出品され04月08日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【薬局製造販売医薬品】(株式会社皇漢堂薬局) 【 四苓湯（しれいとう)煎じ漢方薬】30日分（30包）
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落札価格7630円
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終了
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