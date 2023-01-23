【薬局製造販売医薬品】(株式会社皇漢堂薬局) 【潤腸湯（じゅんちょうとう）煎じ漢方薬】30日分【2024年最新】

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慢性病では効果が表れるまで日数がかかります

根気よくお続け下さい。



病気でお悩みの方・・・

病院に行くまでもないんだけど・・

何となく不調でお悩みの方・・・



ひとりで悩まずご相談をされてみませんか？

わからない事やお聞きになりたいこと・・



どんなに小さなことでもお気軽にご相談下さい。

お客様、ひとりひとりと真摯に向き合い、

しっかりとお話を聞く事が大切と考えております。



適切なお薬を一生懸命お選びし

健康へのお手伝いをさせて頂きます。



（相談料無料です。お気軽にお電話くださいね）

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