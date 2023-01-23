『No.209 浅場ミドリイシ|SPS ハードコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 09時 53分に出品され04月25日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズは横幅約9cm、高さ約4cm程度です。
学名【Acropora】
輸送中の枝折れなどご了承ください。
また、見えにくい箇所に欠損がある場合もございます。
サイズは骨格ではなく咲いている際の全体的な大きさの目安です。
フラグや土台よりもサンゴが小さい場合は土台のサイズを含めたサイズを記載している場合もございます。
水質や照明など環境によっては、サイズが変わる場合などもございます。
また、照明によっては見え方や色味が変わります。
あらかじめご了承くださいませ。
入荷日：撮影日：1900/1/0
照明：SPECTORA&G4PRO
No.76 ナガレハナサンゴ|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
No.63 ナガレハナサンゴ|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
No.57 ナガレハナサンゴ|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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No.8 Grafted montipora ultra frag|SPS ハードコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY
¥ 7623
No.72 トンガ産ミドリイシ SPS|SPS ハードコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY
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No.46 オーストラリア産カクオオトゲキクメイシ|ハードコーラル プクプク系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
No.3 オーストラリア産カクオオトゲキクメイシ|ハードコーラル プクプク系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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No.3 オーストラリア産ハナガササンゴ|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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No.5 ウチウラタコアシサンゴ スーパーピンク|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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No.5 エダコモンサンゴ ポリプレッド SPS|SPS ハードコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY
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No.51 オオバナサンゴ マルチ|ハードコーラル プクプク系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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No.14 フラワーコーラル チップイエロー|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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落札価格7623円
405 入札履歴
終了
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