『ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ集／エミール・ギレリス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 09時 18分に出品され04月12日 09時 18分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 エミール・ギレリス

販売会社/発売会社：ユニバーサルミュージック(ユニバーサルミュージック)

発売年月日：1993/11/26

JAN：4988005132819

規格品番：POCG9424

ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全３２曲のうち２７曲と、「エロイカ変奏曲」他を収録した１２枚組を限定再プレス。 （Ｃ）ＲＳ 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＣＤ クラシック 演奏家 CD、音楽ソフト、チケット クラシック その他

JANコード/ISBNコード 4988005132819

商品コード 0001069852