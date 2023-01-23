『DVD/サカナクション/SAKANAQUARIUM アダプト ONLINE (本編ディスク+特典ディスク) (完全生産限定盤)【Pアップ】【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 03時 22分に出品され03月23日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サカナクション (さかなくしょん)

2023年2月22日 発売





DVD:1

1.multiple exposure

2.キャラバン

3.なんてったって春

4.スローモーション

5.『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』

6.月の椀

7.ティーンエイジ

8.雑踏

9.目が明く藍色

10.DocumentaRy

11.ルーキー

12.プラトー

13.アルクアラウンド

14.アイデンティティ

15.ショック!

16.モス

17.夜の踊り子

18.新宝島

19.忘れられないの

20.フレンドリー

21.Documentary of SAKANAQUARIUM アダプト ONLINE(特典映像)

DVD:2

1.introduction / multiple exposure

2.キャラバン

3.なんてったって春

4.スローモーション

5.『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』

6.月の椀

7.ティーンエイジ

8.壁

9.目が明く藍色

10.DocumentaRy

11.ルーキー

12.プラトー

13.アルクアラウンド

14.アイデンティティ

15.ショック!

16.モス

17.夜の踊り子