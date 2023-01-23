『BD/水樹奈々/NANA MIZUKI LIVE HOME × RUNNER(Blu-ray)【Pアップ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 03時 17分に出品され03月19日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 水樹奈々 (ミズキナナ みずきなな)

2022年12月21日 発売





BD:1

1.OPENING

2.New Sensation

3.SUPER GENERATION

4.Go Live!

5.MC1

6.ROMANCERS NEO

7.スパイラル

8.Cherry Boys SHOWCASE「ここへおいでよ」

9.HOLY TALE

10.NAKED FEELS

11.MC2

12.Girls Age

13.MC3

14.ダブルシャッフル

15.MARIA&JOKER

16.team YO-DA SHOWCASE「『N』secret」

17.Reboot!

18.GUILTY

19.DNA -Dance n Amuse-

20.MC4

21.Stand by you

22.SHORT MOVIE「HELLO HAPPY HOME 〜今日はパパの誕生日〜」

23.FIRE SCREAM

24.UNLIMITED BEAT

25.MC5

26.MY ENTERTAINMENT

27.アパッショナート

28.ETERNAL BLAZE

29.MC6

30.全力DREAMER

BD:2

1.レイジーシンドローム(ENCORE)(NANA MIZUKI LIVE HOME 2022 2022.8.21 日本ガイシホール)

2.STAND UP!(ENCORE)(NANA MIZUKI LIVE HOME 2022 2022.8.21 日本ガイシホール)

3.MC7(ENCORE)(NANA MIZUKI LIVE HOME 2022 2022.8.21 日本ガイシホール)

4.HOME(ENCORE)(NANA MIZUKI LIVE HOME 2022 2022.8.21 日