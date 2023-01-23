外灯 ポーチライト ブラケットライト 壁掛けライト レトロ 照明 ウォールライト マリンランプ 玄関灯 防水 照明器具 アンティーク 壁掛け照明 門灯 屋外【新年の贈り物】

商品情報

ブラケットライト 玄関照明 マリンランプ 玄関灯 レトロガラス 屋外用 室内も可 おしゃれ ポーチライト

壁付け 壁掛け 照明器具 門灯 防雨 外灯 門柱灯 庭園灯 LED 屋外 ポーチライトは欧風のクラシカルなムードが溢れるデザイン。

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素材

アイアン+ガラス



寸法

高約31cm

横約21cm

奥行28cm

カバー高約16cm横約9cm



付属品

電球1個 E27口金



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設置場所：外壁等 屋外用（防雨仕様）室内も可 外灯 門柱灯 庭園灯 玄関灯 廊下 カフェー 店舗 寝室



取り付けにつきまして、電源直結タイプです、裏側に電線の結線がございます，取付は電線接続が必要なので、専門の資格を持つ工事店、電気店に依頼してください。



屋外用の照明器具は、電気配線を直接器具に接続し、防水処理をするなどの電気工事の作業が必要となります。



モニターの具合により、掲載写真と実際の商品の色が異なって見える場合がございます。予めご了承下さい。