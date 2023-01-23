『外灯 ポーチライト ブラケットライト 壁掛けライト レトロ 照明 ウォールライト マリンランプ 玄関灯 防水 照明器具 アンティーク 壁掛け照明 門灯 屋外【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 00時 13分に出品され03月25日 00時 13分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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壁付け 壁掛け 照明器具 門灯 防雨 外灯 門柱灯 庭園灯 LED 屋外 ポーチライトは欧風のクラシカルなムードが溢れるデザイン。
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素材
アイアン+ガラス
寸法
高約31cm
横約21cm
奥行28cm
カバー高約16cm横約9cm
付属品
電球1個 E27口金
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設置場所：外壁等 屋外用（防雨仕様）室内も可 外灯 門柱灯 庭園灯 玄関灯 廊下 カフェー 店舗 寝室
取り付けにつきまして、電源直結タイプです、裏側に電線の結線がございます，取付は電線接続が必要なので、専門の資格を持つ工事店、電気店に依頼してください。
屋外用の照明器具は、電気配線を直接器具に接続し、防水処理をするなどの電気工事の作業が必要となります。
モニターの具合により、掲載写真と実際の商品の色が異なって見える場合がございます。予めご了承下さい。
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落札価格7617円
401 入札履歴
終了
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