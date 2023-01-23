『エブロ 1/43 LEXUS LFA Nurburgring VLN 4-hour Race 2011 No119 脇坂・石浦・大嶋 完成品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 23時 15分に出品され04月02日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エブロ 1/43 LEXUS LFA Nurburgring VLN 4-hour Race 2011 No119 脇坂・石浦・大嶋 完成品



【商品説明】

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ エブロ

1/43

LEXUS

LFA

Nurburgring

VLN

4-hour

Race

2011

No119

脇坂・石浦・大嶋

完成品