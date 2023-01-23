『箕面ビール スタウト 330ml/24本.e.y 瓶 お届けまで10日ほどかかります クール便発送の為、クール便料金追加させていただきます。【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 50分に出品され03月21日 01時 50分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 コーヒーやビターチョコレートを思わせる

フレーバー、滑らかなやわらかさとドライな後味に

こだわった、飲み飽きないスタウト。

何杯でも飲みたい黒！



原産国：日本

原材料：麦芽・ホップ

アルコール度数：5.5％

色：黒色

味：すっきりの中にほのかな甘さ

香り：モルト

コク：

キレ：

苦味：

喉ごし：

香り：

※掲載画像と実物はデザインが

異なる場合がございます

クール便発送の為、クール便代216円を

追加させていただきます。 商品カテゴリ あきさ 世界のビール アジア 日本 食品 ドリンク、水、お酒 ビール、発泡酒 国産ビール

商品コード 4532184300097