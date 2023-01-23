『ミズノ MIZUNO ボアコート 32JEA950 11 ディープネイビー キッズ ロングコート ボア ベンチコート アウター スポーツウェア 観戦 防寒 フード付 子供 ジュニア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 10時 47分に出品され04月24日 10時 47分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
撥水素材のボアコート。360度反射材使用。後身頃上部・フードにボア使用。
・前身頃・後身頃下部・袖に120g中綿使用。・左右ポケット有（ファスナー無）。・ドット釦でフード取り外し可。・撥水タフタ生地使用。・右胸、左袖にRB再帰反射転写。・両袖、裾に再帰反射付き。・チンガード付き。
管理code：99997977
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落札価格7616円
566 入札履歴
終了
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